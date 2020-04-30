Сбербанк сообщил о режиме работы своих отделений в праздничные дни в мае

30 Апр 2020 2020-04-30T17:08:56+03:00

Уточнить, как работает каждый офис, можно на сайте или по бесплатным телефонам

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Сбербанк сообщил о графике работы своих отделений в праздничные майские выходные. С 1 по 5 мая и с 9 по 10 мая отделения банка работать не будут. Зато банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

- С 6 по 8 мая отделения будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, - сообщили в пресс-службе пермского отделения Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. - Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы», либо в сервисе Сбербанк Онлайн. Уточнить график работы можно и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (звонки с мобильных устройств) и 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

11 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте. С 12 мая все офисы банка работают в штатном режиме.

В банке обращают внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU