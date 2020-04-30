Самыми популярными сервисами среди пермяков стали онлайн-кинотеатры

30 Апр 2020 2020-04-30T16:03:21+03:00

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Компания МТС подготовила индекс цифровой активности городов-миллионеров, в том числе Перми. Этот индекс определяет спрос на онлайн-сервисы, в Перми он составил 9 баллов, а рост активности в сети по сравнению со средними данными прошлого года вырос на 76 процентов.

Больше всего пермяки стали пользоваться кино- и видеосервисами. Фильмы смотрят на самых разных платформах — МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и других — почти в пять раз больше, чем в прошлом году. Также жители Перми стали больше времени уделять онлайн-образованию: спрос на образовательные онлайн-ресурсы увеличился в 3,5 раза. Почти в 2,5 раза чаще пермяки стали посещать киберспортивные и геймерские платформы, интернет-магазины, услуги видеоконференцсвязи и сервисы для удаленной работы. В два раза выросли платформы по доставке еды.

В сравнении с соседними городами индекс цифровой активности в Перми ниже на один балл. Максимум зафиксирован в Самаре, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде, где индекс составил 10 баллов.

Как сформирован индекс цифровой активности?

МС проанализировала посещаемость пермскими абонентами почти 30 тысяч сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25 процентоа предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU