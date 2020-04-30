2020-04-30T13:20:08+03:00
Происшествия

В Перми из окна третьего этажа выпала 35-летняя женщина

Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую»
Виктор Правдин
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--Фото: Василий Вахрин
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В среду, 29 апреля, в Орджоникидзевском районе Перми с 3 этажа дома по улице Черняховского, 21 выпала 35-летняя женщина. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую.

- Женщина получила сочетанные травмы. Врачи оказали ей первую помощь и увезли в городскую больницу №6, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи.

Причины, по которым женщина выпала из окна, не сообщаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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