В Перми из окна третьего этажа выпала 35-летняя женщина
Очевидцы вызвали пострадавшей «скорую»
-Фото: Василий Вахрин
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В среду, 29 апреля, в Орджоникидзевском районе Перми с 3 этажа дома по улице Черняховского, 21 выпала 35-летняя женщина. Очевидцы вызвали пострадавшей скорую.
- Женщина получила сочетанные травмы. Врачи оказали ей первую помощь и увезли в городскую больницу №6, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи.
Причины, по которым женщина выпала из окна, не сообщаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU