2020-04-29T19:59:49+03:00
Происшествия

Жителя Пермского края осудят за ДТП, в котором погибли 4 человека

Обвиняемый выехал на «встречку» и врезался в иномарку, в которой ехала супружеская пара с детьми
Виктор Правдин
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Фото с места ДТП. Паблик «Жесть Волгограда»Фото с места ДТП. Паблик «Жесть Волгограда»
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Прокуратура Волгоградской области передала в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняют 24-летнего жителя Пермского края.

Трагедия произошла в августе 2019 года на трассе «Волгоград-Котельниково». На 72 километре трассы 24-летний житель Пермского края за рулем «Киа-рио» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус», в салоне которого находилась супружеская пара с двумя малолетними детьми.

- От полученных травм погибли 26-летняя супруга обвиняемого и его 2-летняя дочь. Также погибли 37-летний водитель автомобиля «Форд фокус» и его 36-летняя супруга, их сыновья - 3 и 5 лет, получили многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе Волгоградской области.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

Санкция, по которой будут судить молодого пермяка, в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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