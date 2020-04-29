«Начнем «раскручивать гайки»: глава Прикамья намерен смягчить режим самоизоляции перед майскими праздниками

29 Апр 2020 2020-04-29T18:48:51+03:00

Также Дмитрий Махонин поручил к 4 мая создать условия для возобновления работы салонов красоты и парикмахерских по всему краю

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Сегодня на заседании краевого штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что власти рассматривают смягчение режима самоизоляции.

- Если динамика по снижению заболеваемости в регионе будет сохраняться, мы будем оперативно «раскручивать гайки» и перед началом или в середине майских праздников принимать соответствующие меры по ослабление режима самоизоляции, чтобы наши граждане могли сходить попросту постричься, чтобы дать спортсменам возможность устраивать пробежки утром», — отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Также на сегодняшнем заседании Дмитрий Махонин поручил к 4 мая создать условия для возобновления работы салонов красоты и парикмахерских по всему краю.

- Ко мне с такой просьбой обратилась краевая ассоциация предприятий этой сферы услуг, - говорит Дмитрий Махонин. - Считаю, при сохранении нынешней динамики прироста заболевших (менее 5 процентов в день) мы можем разрешить работу салонов красоты и парикмахерских. Прошу Роспотребнадзор актуализировать регламенты соблюдения ими СанПиН. Министерству связи обеспечить организацию электронной записи, создать интерактивную карту таких предприятий.

Окончательное решение о возобновлении работы парикмахерских примут на следующем заседании оперативного штаба 4 мая.

А с 30 апреля жителям Прикамья разрешат выезд на дачи и садовые участки для временной самоизоляции с последующим возвращением на самоизоляцию в город. При условии соблюдения ими всех санитарных норм. Члены штаба единогласно поддержали предложение врио губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU