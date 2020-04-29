Глава Пермского края: «Можем разрешить работу салонов красоты и парикмахерских»

29 Апр 2020 2020-04-29T16:14:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 апреля, на заседании краевого штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава Прикамья Дмитрий Махонин попросил соответствующие ведомства к 4 мая создать условия для возобновления работы салонов красоты и парикмахерских по всему краю.

- Ко мне с такой просьбой обратилась краевая ассоциация предприятий этой сферы услуг, - говорит Дмитрий Махонин. - Считаю, при сохранении нынешней динамики прироста заболевших (менее 5 процентов в день) мы можем разрешить работу салонов красоты и парикмахерских. Прошу Роспотребнадзор актуализировать регламенты соблюдения ими СанПиН. Министерству связи обеспечить организацию электронной записи, создать интерактивную карту таких предприятий.

Дмитрий Махонин поручил обеспечить регулярную проверку салонов красоты и парикмахерских после их открытия на предмет реализации ими всех противоэпидемических мероприятий. Окончательное решение о возобновлении работы парикмахерских примут на следующем заседании оперативного штаба 4 мая.

Также на сегодняшнем заседании глава Прикамья предложил с 30 апреля разрешить гражданам выезд на дачи и садовые участки для временной самоизоляции с последующим возвращением на самоизоляцию в город. При условии соблюдения ими всех санитарных норм. Члены штаба единогласно поддержали предложение врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU