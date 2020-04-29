В Пермском крае тяжелобольные дети могут остаться без жизненно важных лекарств

29 Апр 2020 2020-04-29T15:03:08+03:00

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В Пермском крае обострились проблемы с лекарствами для тяжелобольных детей. В жестком дефиците оказался препарат «Колистин» — антибиотик, без которого бактерии изнутри съедают легкие детей, больных муковисцидозом. А аналогов препарата в России нет.

- Антибиотик «Колистин» сейчас проходит перерегистрацию и не закупается минздравом для тяжелобольных детей за счет бюджета, — объясняет координатор «Скорой чудес» фонда «Дедморозим» Ольга Кузина. — Запасов лекарства на территории страны почти не осталось, оставшиеся ампулы экстренно закупают для подопечных благотворительные фонды.

В Пермском крае сейчас известно о трех детях, которым необходим «Колистин». На сайте «Дедморозим» открыты 3 сбора на общую сумму 1 869 200 рублей. Без ингаляций «Колистина» инфекция может превратить их легкие в труху.

И «Колистин» - это не единственное жизненно важное лекарство, без которого остались дети. За помощью уже обратились мамы и папы ребят, принимающих «Сабрил» и «Прогликем». «Сабрил» останавливает эпилептические припадки, а «Прогликем» удерживает необходимый уровень инсулина. Все это незарегистрированные препараты, которые раньше родители по рецептам ввозили в страну самостоятельно. Сейчас так решить проблему и спасти своему ребенку жизнь уже невозможно.

- Мы работаем над решением этой проблемы с минздравом Пермского края, где есть специалисты, которые прилагают все усилия, чтобы приобрести лекарства за счет бюджета, но бессильны, когда их просто нет у поставщиков, готовых заявиться на конкурс, — говорит учредитель «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — Такая ситуация — это последствия действий федеральной власти, которые усугубила эпидемия. В результате этим детям скоро просто нечем будет дышать. Но сейчас мы сами можем спасти этих ребят и давайте не упустим этой возможности.

Помочь этим детям можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU