2020-04-28T18:51:46+03:00
Общество

Продление нерабочей недели в Перми до 11 мая 2020 года: после этого режим самоизоляции могут смягчить

Об этом было сказано на совещании Владимира Путина по коронавирусу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Президент России Владимир Путин провел совещание с губернаторами.Президент России Владимир Путин провел совещание с губернаторами.
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Президент России Владимир Путин 28 апреля 2020 года провел совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом.

- Нам удалось затормозить распространение коронавируса. Это результат нашей общей работы, - передает сайт kp.ru слова Президента. - Мы должны сделать все, чтобы волна эпидемии схлынула. Все ждут возвращения к нормальному образу жизни, но чем строже мы будем следовать требованиям, тем быстрее это случится.

Владимир Путин объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая, продлив тем самым нерабочую неделю до 11 мая 2020 года. Но после 12 мая режим самоизоляции могут смягчить. Президент поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить к 5 мая последовательность шагов для выхода из режима ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Продление нерабочей недели в Перми до 11 мая 2020 года: после этого режим самоизоляции могут смягчить
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