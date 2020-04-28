«А потом догнал и выстрелил в спину». В Перми мужчина убил соседа по даче

28 Апр 2020 2020-04-28T17:16:55+03:00

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Коллегия присяжных заседателей признала виновным в убийстве жителя Перми. Как рассказали в уголовно-судебном управлении прокуратуры Пермского края, Уголовно-судебное управление прокуратуры края, трагедия произошла в июле 2019 года. Вечером пермяк застрелил своего соседа по даче.

- Он произвел прицельный выстрел из самодельно изготовленного оружия, снаряженного дробовыми патронами, в лицо потерпевшему, а после чего догнал жертву и выстрелил ему в спину, - сообщили в краевой прокуратуре. – Причиной убийства стали личные неприязненные отношения.

Дело рассматривали в суде при участии присяжных заседателей. Кроме убийства мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU