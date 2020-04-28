«А потом догнал и выстрелил в спину». В Перми мужчина убил соседа по даче
Коллегия присяжных заседателей признала виновным в убийстве жителя Перми. Как рассказали в уголовно-судебном управлении прокуратуры Пермского края, Уголовно-судебное управление прокуратуры края, трагедия произошла в июле 2019 года. Вечером пермяк застрелил своего соседа по даче.
- Он произвел прицельный выстрел из самодельно изготовленного оружия, снаряженного дробовыми патронами, в лицо потерпевшему, а после чего догнал жертву и выстрелил ему в спину, - сообщили в краевой прокуратуре. – Причиной убийства стали личные неприязненные отношения.
Дело рассматривали в суде при участии присяжных заседателей. Кроме убийства мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Суд приговорил подсудимого к 11 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU