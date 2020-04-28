Разыскиваются брат с сестрой: В Перми пропали двое маленьких детей

28 Апр 2020 2020-04-28T17:26:00+03:00

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В Перми пропали 10-летняя Милана Пермякова и ее 4-летний брат Максим Пермяков, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Ребята ушли из дома по адресу: улица Кронштадтская, 4 28 апреля в 12 часов. И с тех пор их никто не видел. Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавших детей.

Милана была одета в черный с розовым плащ, темно-синие джинсы и розовые пушистые наушники. С собой был самокат. Максим был одет в темно-синюю тканевую куртку, голубые джинсы, синие резиновые сапоги..

Место сбора для поисков: улица Кронштадтская, 4.

Форма одежды: яркая, теплая, удобная. С собой необходимо взять: свистки, рации, жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус.

ИСТОЧНИК KP.RU