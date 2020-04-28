2020-04-28T09:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса несколько авиакомпаний вновь отменили рейсы из Перми до Москвы и Санкт-Петербурга

Причина – напряженная эпидемиологическая ситуация
Алена ОВЧИННИКОВА
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Изменения в расписании носят временный характер.Изменения в расписании носят временный характер.Фото: Василий Вахрин
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27 апреля Международный аэропорт «Пермь» в очередной раз объявил об отмене рейсов. На этот раз до Москвы и Санкт-Петербурга.

- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией сообщаем о временных изменениях в авиасообщении из Международного аэропорта «Пермь», - сообщила пресс-служба. - Данные актуализируется ежедневно.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила следующие рейсы:

СУ-1200/01 Шереметьево - Пермь - Шереметьево с 02.05.2020 по 15.05.2020;

СУ-1204/05 Шереметьево - Пермь - Шереметьево с 01.05.2020 по 15.05.2020;

СУ-1218/19 Шереметьево - Пермь - Шереметьево с 01.05.2020 по 16.05.2020;

СУ-1392/93 Шереметьево - Пермь - Шереметьево с 01.05.2020 по 15.05.2020;

СУ-1394/95 Шереметьево - Пермь - Шереметьево с 03.05.2020 по 16.05.2020.

Авиакомпания S7 Airlines отменила:

С7-1159/60 Домодедово - Пермь -Домодедово 02.05.2020, 10.05.2020-12.05.2020;

Авиакомпания «Россия» отменила:

ФВ-6583/82 Санкт-Петербург - Пермь - Санкт-Петербург 29 апреля.

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Данные актуализируются на сайте ежедневно [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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