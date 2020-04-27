В Перми последние звонки в школах решили провести 1 июня

27 Апр 2020 2020-04-27T19:28:04+03:00

Такие дни запоминаются на всю жизнь. Фото: Юлия Лоза

Изменить размер текста: A A

В администрации краевого центра приняли решение о переносе дня проведения последних звонков в пермских школах. Их проведут не в мае, а 1 июня. Постановление об этом подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.

В этом же документе говорится, что 1 июня объявлено «сухим» днем – продажа алкоголя в розницу в этот день будет запрещена.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

Пройдут ли школьные торжественные мероприятия в обычном режиме или будут введены какие-то ограничения, - об этом пока ничего не говорится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим полной самоизоляции в Перми: что делать, если выписали штраф в 20 тысяч рублей?

Пермский адвокат Сергей Калкатин полагает, что режим полной самоизоляции в Прикамье могут ослабить необоснованные «строгости» [аудио] (подробнее…)

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно

В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU