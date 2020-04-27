2020-04-27T19:28:04+03:00
Общество

В Перми последние звонки в школах решили провести 1 июня

Их перенесли из-за коронавируса
Андрей МАТЛИН
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Такие дни запоминаются на всю жизнь.Такие дни запоминаются на всю жизнь.Фото: Юлия Лоза
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В администрации краевого центра приняли решение о переносе дня проведения последних звонков в пермских школах. Их проведут не в мае, а 1 июня. Постановление об этом подписал глава Перми Дмитрий Самойлов.

В этом же документе говорится, что 1 июня объявлено «сухим» днем – продажа алкоголя в розницу в этот день будет запрещена.

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Пройдут ли школьные торжественные мероприятия в обычном режиме или будут введены какие-то ограничения, - об этом пока ничего не говорится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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