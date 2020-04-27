2020-04-27T18:19:01+03:00
Общество

В Прикамье суды начали отклонять протоколы о 20-тысячных «коронавирусных» штрафах

Это произошло после разъяснения Верховного суда
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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За весь период режима самоизоляции, объявленный в Пермском крае 2 апреля, в районные суды поступило более 360 протоколов о высоких штрафах нарушителям, в том числе по Перми – 165. Суммы, на которых настаивали патрули, колебались от 15 до 20 тысяч рублей. Штрафы выписывали за прогулки без маски, за отсутствие на руках спецпропусков. Рассматривали такие дела суды весьма оперативно.

После 21 апреля ситуация стала меняться. Верховный суд наконец-то разъяснил, что повышенные штрафы полагаются только нарушителям карантина – тех, кого изолировали по распоряжению санитарного врача и выдали на руки соответствующее предупреждение. А штрафы для тех, кто нарушил режим самоизоляции, должны начинаться от 1 тысячи рублей. И суды начали отклонять прежние протоколы.

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- В Пермском крае в районных судах прекращено 79 таких дел, еще 2 дела удалось обжаловать в краевом суде, - сообщила пермский юрист Елена Першакова на своей странице в Фейсбук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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