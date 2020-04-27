2020-04-27T14:56:22+03:00
Общество

В Прикамье приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга будут изолировать дома на 14 дней

На 10 день у них возьмут тесты на коронавирус
Андрей МАТЛИН
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Привокзальная площадь выглядит опустевшей.Привокзальная площадь выглядит опустевшей.Фото: Андрей МАТЛИН
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Всех приезжающих в Пермь из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин - такое решение было принято 23 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае. По словам руководителя регионального Роспортебнадзора Виталия Костарева, пассажиропоток на этих направлениях составляет около 150 человек в сутки.

- Связано это с тем, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге высокая заболеваемость, поэтому необходимо ввести дополнительные меры, - заявил ВРИО губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

В краевом Минздраве объяснили, что приезжающим предложат самоизолироваться дома на 14 дней, а на 10 день изоляции у них возьмут тесты, и в случае подтверждения, поместят в одно из 16 лечебных учреждений, выделенных под коронавирус. За все время в Пермском крае зарегистрировано 454 положительных теста, среди заразившихся за истекшие сутки один человек прибыл как раз из Москвы.

Никаких акций против приехавших из столичных регионов в Прикамье пока не отмечается.

Кое-кто пытается поднять «волну» в соцсетях, но таких быстро одергивают.

- Зачем вообще их сюда пускать, пусть там сидят, откуда приехали! – написал, например, один из пользователей местной соцсети.

- Не устраивайте охоту на ведьм! – быстро ответили ему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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