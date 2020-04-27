2020-04-27T17:27:09+03:00
Общество

В Минсоцразвития Прикамья проверили информацию о ветеране, которая якобы осталась без средств к существованию, находясь на самоизоляции

Сотрудники полиции сделали ей новый паспорт, а потом нашли старый
Андрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП", Кирилл Кухмарь/ТАССФото: архив "КП", Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В пермских соцсетях, а затем и в некоторых СМИ была обнародована информация: 93-летняя пермячка, ветеран войны, находясь на самоизоляции, осталась без денег, потому что в пенсионном фонде ей будто бы отказались назначать пенсию.

В истории пообещали разобраться в министерстве социального развития Пермского края.

Там подтвердили, что Людмила Николаевна является ветераном труда, инвалидом 2 группы, тружеником тыла и сообщили, что поводов для беспокойства нет.

- С Людмилой Николаевной мы давно на связи, держим ее на сопровождении, - сообщили в этом ведомстве.

- Мы регулярно связываемся с ней, узнаем, как она живет и чувствует себя, нужна ли какая-то помощь, - подтвердила социальный участковый Ольга Нурикеева.

Паспорт, который 93-летняя ветеран считала утерянным, ей помогли восстановить полицейские.

- После публикаций в СМИ сотрудники полиции выехали к 93-летней женщине, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Они приняли заявление от Людмилы Николаевны и в этот же день изготовили и вручили ей новый паспорт. В дальнейшем старый документ, который женщина считала утерянным, был найден и изъят в соответствии с законодательством.

Полицейские поздравили Людмилу Николаевну с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, выразили глубокую признательность за ее подвиг и пожелали крепкого здоровья.

В Минсоцразвития сообщили, что официально по уходу за женщиной через Пенсионный фонд оформлен внучатый племянник, также за ней ухаживает ее племянница.

Людмила Николаевна является получателем всех мер поддержки, положенных по ее статусу. Кроме того, в апреле она получила денежные выплаты, приуроченную ко Дню Победы.

В выходные сотрудники соцзащиты выехали к Людмиле Николаевне для проверки информации, поступившей из СМИ. Женщина чувствовала себя хорошо, продукты у нее были, она рассказала, что за ней ухаживают родственники. В силу возраста у нее есть определенные проблемы со здоровьем, в частности, с памятью.

Родственники Людмилы Николаевны рассказали, что они привозят ей продукты три раза в неделю. Пенсию в присутствии родных доставляет муниципальное предприятие «Ветеран», в последний раз она ее получила 22 апреля.

Племяннику и племяннице ветерана, которые ухаживают за Людмилой Николаевной, объяснили, что есть возможность бесплатного надомного обслуживания с 1 мая, они обещали подумать.

Ситуация находится на контроле Министерства социального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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