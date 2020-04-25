2020-04-25T19:27:32+03:00
Общество

В микрорайоне Садовый в Перми снесут незаконные гаражи и построят детскую поликлинику

Три года владельцев гаражей просили убрать свои объекты, сейчас этим занялась администрация
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: администрация Перми.Фото: администрация Перми.
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В пермском микрорайоне Садовый планируется построить новую детскую поликлинику. Та, которая сейчас принимает малышей, ютится в небольшом тесном помещении на улице Пушкарской. Место, где будет располагаться новая – площадка на улице Шмидта,56. Уже много лет там располагаются самовольно установленные металлические гаражи.

- С 23 апреля проводится работа по принудительному демонтажу 42 самовольно установленных металлических гаражей, размещенных на муниципальной земле по адресу: улица Шмидта,56, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. – С 2017 по 2020 год администрация района уведомляла собственников гаражей об освобождении земельного участка.

Сейчас этим занялась подрядная организация, которая проводит демонтаж. Гаражи перевезут на площадку временного хранения по адресу: улица Бригадирская, 22Б, и будут хранить их полгода.

На освободившемся земельном участке будет ликвидирована свалка и начнется строительство поликлиники на 350 посещений в смену.

За информацией владельцам гаражей можно обращаться в отдел благоустройства администрации Мотовилихинского района по адресу: улица Уральская, 36, кабинет 112 или по телефону: 260- 27- 66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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