2020-04-25T17:34:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В майские праздники в Пермский край привезут несколько сотен пермяков, находящихся сейчас за границей

Для них готовят места в обсерваторах
Алена ОВЧИННИКОВА
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Все прибывшие на территорию Пермского края обязаны будут пройти двухнедельный карантин.Все прибывшие на территорию Пермского края обязаны будут пройти двухнедельный карантин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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25 апреля на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсуждалось несколько вопросов. Первый – количество аппаратов ИВЛ в Кудымкаре. Их сейчас там осталось всего семь. Еще пять, которые были ранее, мобилизовали в Пермь, чтобы открыть отделение для больных с COVID-19 в краевой клинической больнице. Но сегодня эти аппараты ИВЛ снова отправили в Кудымкар.

Второй вопрос – функционирование обсерваторов для пермяков, возвращающихся домой из-за рубежа.

- Сейчас мы привозим все больше жителей края, находящихся за пределами РФ, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - В майские праздники, предварительно, может быть доставлено сразу несколько сотен человек. Посмотрите готовность размещения их в обсервации. Если необходимы дополнительные помещения, оснащенность – скажите нам, мы примем соответствующее решения.

Сейчас в Прикамье работают два обсерватора – в Перми и Очере. Они могут принять 230 человек. Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край из стран с неблагополучной обстановкой. Кроме того, с 24 апреля все лица, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга обязаны пройти двухнедельный карантин по месту жительства, а если они не имеют такой возможности, то должны разместиться в обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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