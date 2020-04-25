2020-04-25T16:31:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пермском крае в два раза больше стали делать тестов на коронавирус

Неделю назад в день проводили 900 исследований, сейчас почти 2,5 тысячи
Алена ОВЧИННИКОВА
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16 апреля в Прикамье провели 912 исследований, а 24-го – 2427 теста в день.16 апреля в Прикамье провели 912 исследований, а 24-го – 2427 теста в день.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом руководитель управления Роспотребнадзора по Пермского краю Виталий Костарев сообщил, что в регионе почти в два с половиной раза увеличилось количество проводимых исследований на коронавирус.

К примеру, 16 апреля в Прикамье провели 912 исследований, а 24-го – 2427 теста в день. А всего с начала коронавирусной инфекции в регионе специалисты провели 30612 исследований. 532 были сделаны в частной клинике.

Увеличение охвата исследований позволяет проверить большее число жителей, в том числе из-за этого статистика по региону растет.

-Заболеваемость в Пермском крае составляет 12,2 человек на 100 тысяч населения, - отметил главный санитарный врач Прикамья. - По России этот показатель – 46,8. Среди заболевших 19 детей до 14 лет, 52 человека – старше 60 лет. Характерно бессимптомное протекание заболевания – у 36,5%.

На 25 апреля в Пермском крае число выявленных заболевших коронавирусом достигло 373. 287 человек находятся на лечении, 52 человека выздоровели, четверо умерли. 1914 – «на домашнем карантине».

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На 25 апреля в регионе заразились опасной инфекцией 373 человека (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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