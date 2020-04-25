2020-04-25T09:52:37+03:00
Происшествия

Два человека погибли на пожаре в Пермском крае в ночь на 25 апреля

Причину возгорания выясняют специалисты
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пожар начался в 4.20 утра.Пожар начался в 4.20 утра.Фото: Василий Вахрин
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В ночь на субботу, 25 апреля в Пермском крае произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Трагедия случилась в частном доме в Кунгурском районе.

- Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 4.20, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В деревне Каразельга Калининского сельского поселения загорелся частный жилой дом. На место происшествия выехали 9 единиц техники и 21 человек личного состава. При тушении пожара без признаков жизни обнаружены два человека.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности проводят проверку и выясняют причины возгорания. Свою проверку начали и следователи СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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