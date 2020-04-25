В Пермском крае уменьшилось количество людей на самоизоляции

25 Апр 2020 2020-04-25T09:17:10+03:00

72 из них с подозрением на COVID-19

Изменить размер текста: A A

Минздрав Пермского края опубликовал актуальную информацию по заболеваемости коронавирусом на утро 25 апреля. Судя по этим данным, количество людей, находящихся на домашней самоизоляции, уменьшилось. 24 апреля это число составляло 1930 человек, а 25 апреля - 1914.

- Среди них 72 человека изолированы на дому с подозрением на COVID-19, - пояснили в минздраве. - Все они находятся под медицинским наблюдением. У них нет симптомов заболеваний, на домашнем карантине они находятся в связи с контактами с заболевшими. У них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Всего в Прикамье болеет коронавирусом 318 человек. Из них на лечении находятся сейчас 231 пациент, выздоровели 52 человека. 24 апреля выписались домой один житель Перми и трое из Чайковского. Четверо, увы, скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Перми, последние новости на 25 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 25 апреля 2020 года [аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU