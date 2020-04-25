2020-04-25T09:17:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пермском крае уменьшилось количество людей на самоизоляции

72 из них с подозрением на COVID-19
Алена ОВЧИННИКОВА
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За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2009 исследований на коронавирусную инфекцию.За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2009 исследований на коронавирусную инфекцию.Фото: архив "КП"
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Минздрав Пермского края опубликовал актуальную информацию по заболеваемости коронавирусом на утро 25 апреля. Судя по этим данным, количество людей, находящихся на домашней самоизоляции, уменьшилось. 24 апреля это число составляло 1930 человек, а 25 апреля - 1914.

- Среди них 72 человека изолированы на дому с подозрением на COVID-19, - пояснили в минздраве. - Все они находятся под медицинским наблюдением. У них нет симптомов заболеваний, на домашнем карантине они находятся в связи с контактами с заболевшими. У них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.

Всего в Прикамье болеет коронавирусом 318 человек. Из них на лечении находятся сейчас 231 пациент, выздоровели 52 человека. 24 апреля выписались домой один житель Перми и трое из Чайковского. Четверо, увы, скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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