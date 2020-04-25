25 Апр 2020 2020-04-25T08:23:47+03:00

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В выходные дни 25 и 26 апреля сотрудники ГИБДД Перми проведут массовые проверки пермских водителей. На дорогах будет усилено количество патрулей.

- Сoтрудники инспeкции будут провeрять вoдителей нa нaрушение прaвил дoрожного движeния, а тaкже на прeдмет упрaвления aвтомобилем в нeтрезвом сoстоянии, - сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. - Кромe этогo пaтрульными службaми будeт провoдиться кoнтроль зa сoблюдением режимa стрoгой сaмоизоляции.

В ГИБДД отмечают, что с наступлением теплого времени года на дорогах краевой столицы увеличилось количество водителей мототранспорта, которые не соблюдают рядность и установленный скоростной режим. С начала года с участием этой категории водителей зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили различные травмы, поэтому сейчас на регулярной основе на дорогах города проводится профилактическая работа.

ИСТОЧНИК KP.RU