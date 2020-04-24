Торговым сетям придется ответить за пятикратное повышение цен на лимоны

24 Апр 2020 2020-04-24T20:01:23+03:00

За месяц со 150 рублей цена на лимоны в Перми взлетела до 400 рублей. Фото: архив "КП"

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Народ негодует уже месяц. Цена на лимоны подскочила в несколько раз. До коронавируса она была 100 - 150 рублей за килограмм, а сейчас 400!

Кто-то писал жалобы в контролирующие органы, но там лишь разводили руками, мол, это не социально значимый продукт и следить за ценами на него мы не будем.

Но к концу апреля Федеральная антимонопольная служба все-таки решила заняться лимонным вопросом. В условиях режима самоизоляции антимонопольная служба созвала представителей всех крупнейших торговых сетей на онлайн-видеоконференцию, kp.ru наблюдала за публичной частью совещания.

Количество поступивших жалоб в ФАС о ценах на лимоны зашкаливает. И ведомство решило разобраться в происходящем. Ценник на лимоны в марте и апреле определили три фактора, которые сошлись в одном месте и в одно время: поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних объемов. Часть импортеров подняла цены до 50-57%. Наконец, резко вырос спрос.

- К сожалению, всплывают всяческие фейки о полезности тех или иных продуктов в период коронавируса, - объясняет Андрей Тенишев, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России. - Кто-то опять запустил слух, что только лимоны могут нас спасти. Все сошлось и обусловило рост цен. Но таких ценовых искажений можно было избежать или сделать не такими резкими.

Многие эксперты считают, что всему виной одни из двух: или жадные поставщики, или розница. Поэтому с помощью таможни в ФАС озвучили закупочные цены на лимоны: напрямую от импортера от 43 до 120 рублей, через посредников от 65 до 412 рублей за кило.

Следом антимонопольщики назвали, сколько фрукт стоил уже в магазине. Диапазон от 87 до 428 рублей за кг по данным на 31 марта.

А дальше дали слово торговым сетям «Ашан», «Х5 Ритейл групп» («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Метро», «Билла», «Дикси», «Зельгрос». Их попросили назвать сегодняшнюю цену на лимоны на полках. Разброс был от 180 до 399 рублей за кг. Одна крупная сеть отказалась называть цену на полке публично.

ФАС подвела итог, мол, состояние лимонного рынка положительное. Но кому-то из продавцов придется готовиться к ревизии.

- У нас есть несколько просто вопиющих фактов, когда и у сетей, и у поставщиков на одном этапе наценка доходила до 300-400-500%, - заключил Тенишев. - Мы эти факты отфиксировали. Проверим поставщиков и некоторых из присутствующих тут товарищей. Коллеги, имейте ввиду, нами будет контролироваться каждый шаг и каждая сделка.

Ритейлеры пообещали, что к концу апреля и началу мая лимоны начнут дешеветь.

ИСТОЧНИК KP.RU