В Перми на Комсомольском проспекте перенесут остановочные комплексы

24 Апр 2020 2020-04-24T17:13:32+03:00

Это необходимо для проведения работ по реконструкции

Изменить размер текста: A A

Важная информация для пермяков, которые пользуется сейчас общественным транспортом. На Комсомольском проспекте из-за проведения работ по реконструкции, перенесут остановочные комплексы.

- До 1 мая остановка «ЦУМ» вернется на прежнее место - в район перекрестка с улицей Ленина, а с 25 апреля временная остановка общественного транспорта «Улица Советская» будет организована по нечетной стороне Комсомольского проспекта, между улицами Советской и Монастырской, - сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Причина этого - реконструкция Комсомольского проспекта к 300-летию города. Основной объем работ на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина уже выполнен, подрядчик перешел к ремонту следующего участка – от улицы Ленина до улицы Советской.

В ходе реконструкции планируется создать пешеходную аллею на Октябрьской площади, отремонтировать проезжую и бульварную части, установить скамейки, торшерные опоры освещения и люки в зверином стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU