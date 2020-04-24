2020-04-24T14:01:33+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермский бизнес помогает врачам бороться с коронавирусом

Сеть шиномонтажных мастерских «5колесо» помогает медикам ездить на исправных автомобилях «скорой помощи»
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото предоставлено Сетью шиномонтажных мастерских «5колесо».Фото предоставлено Сетью шиномонтажных мастерских «5колесо».
Изменить размер текста:

Медики Пермского края борются с коронавирусом не в одиночку, им всем, чем может, помогает бизнес. Кто-то бесплатно кормит врачей, кто-то шьет им маски, а кто-то помогает врачам - и не только им - ремонтировать машины. Ведь без исправного «железного коня» быстро на экстренный вызов не доедешь.

Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5колесо» выступила с национальной инициативой «Одна страна – одна команда» и готовы бесплатно заменить шины, подкачать колеса у автомобилей «скорой медицинской помощи», МЧС, полиции, Росгвардии и коммунальных служб.

- В трудную минуту надо помнить, что мы - одна страна, - считают в сети шиномонтажных мастерских «5колесо». - Мы - люди, связанные одной культурой, одной страной, одной землей. Другой земли у нас нет. Как сообщество граждан России, работающих в компании «5колесо», мы приняли решение, что «скорая помощь», МЧС, полиция, Росгвардия и коммунальные службы будут обслуживаются бесплатно во всех городах, где мы представлены. Мы верим, что вся страна может стать одной командой. Вместе мы – сила!

Эта акция продлится весь период особого режима, а шиномонтажные мастерские будут открыты 24 часа 7 дней в неделю.

Напомним, федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5колесо» — это крупная компания, которая предлагает своим клиентам шиномонтажный сервис европейского уровня в 14 городах России. Специалисты компании используют современное оборудование, которое позволяет быстро и качественно осуществить все виды услуг по ремонту и уходу за колесами автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермская школа вошла в ТОП-100 «Лучших школ России» по конкурентоспособности выпускников
В Перми на Комсомольском проспекте перенесут остановочные комплексы
В Китае новая вспышка коронавируса, рядом с границей России
Пермский бизнес помогает врачам бороться с коронавирусом
В Пермском крае легковушка врезалась в фуру, погиб водитель
Пермский «УРАЛХИМ» внедряет инновационные меры против распространения COVID-19
Вирусолог об эпидемии коронавируса в России: с большой вероятностью мы уже выходим на плато
В Пермском крае 16 детей заболели коронавирусом
В Пермском крае 31 новый случай заболевания коронавирусом
В Пермском крае администратор стоматклиники присвоила себе 300 тысяч рублей
Адекватность цен на платные тесты на коронавирус в Перми проверит прокуратура
Пассажиров, приехавших в Пермь из столиц, будут отправлять на карантин
«Коронавирус. Инструкция по выживанию». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет всю правду об опасном заболевании
«Один за столом». Как кафе и рестораны будут работать после карантина
«Она сама не справится». Пермяков просят совершить чудо для 4-летней девочки, которая борется с опасной бактерией
Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели трое детей и один медработник