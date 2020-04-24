Пермский бизнес помогает врачам бороться с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T14:01:33+03:00

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Медики Пермского края борются с коронавирусом не в одиночку, им всем, чем может, помогает бизнес. Кто-то бесплатно кормит врачей, кто-то шьет им маски, а кто-то помогает врачам - и не только им - ремонтировать машины. Ведь без исправного «железного коня» быстро на экстренный вызов не доедешь.

Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5колесо» выступила с национальной инициативой «Одна страна – одна команда» и готовы бесплатно заменить шины, подкачать колеса у автомобилей «скорой медицинской помощи», МЧС, полиции, Росгвардии и коммунальных служб.

- В трудную минуту надо помнить, что мы - одна страна, - считают в сети шиномонтажных мастерских «5колесо». - Мы - люди, связанные одной культурой, одной страной, одной землей. Другой земли у нас нет. Как сообщество граждан России, работающих в компании «5колесо», мы приняли решение, что «скорая помощь», МЧС, полиция, Росгвардия и коммунальные службы будут обслуживаются бесплатно во всех городах, где мы представлены. Мы верим, что вся страна может стать одной командой. Вместе мы – сила!

Эта акция продлится весь период особого режима, а шиномонтажные мастерские будут открыты 24 часа 7 дней в неделю.

Напомним, федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5колесо» — это крупная компания, которая предлагает своим клиентам шиномонтажный сервис европейского уровня в 14 городах России. Специалисты компании используют современное оборудование, которое позволяет быстро и качественно осуществить все виды услуг по ремонту и уходу за колесами автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU