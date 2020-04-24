В Пермском крае 31 новый случай заболевания коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T10:55:12+03:00

На карантине в Прикамье находятся 1930 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее количество инфицированных COVID перевалило за три сотни

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Минздрав сообщает обновленную статистику заболеваемости коронавирусом в Пермском крае.

На 12 часов, 24 апреля, диагноз подтвержден еще у 31 человека. Всего в Прикамье 318 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Из 31 человека - 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (20 человек), 7 человек в возрасте 45-65, 1 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

Выздоровели за все время 52 человека. Вчера были выписаны из инфекционных отделений один житель Перми и три из Чайковского. Четверо умерли.

1930 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU