В Пермском крае 31 новый случай заболевания коронавирусом
Минздрав сообщает обновленную статистику заболеваемости коронавирусом в Пермском крае.
На 12 часов, 24 апреля, диагноз подтвержден еще у 31 человека. Всего в Прикамье 318 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Из 31 человека - 15 мужчин, 13 женщин и три ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет (20 человек), 7 человек в возрасте 45-65, 1 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.
Выздоровели за все время 52 человека. Вчера были выписаны из инфекционных отделений один житель Перми и три из Чайковского. Четверо умерли.
1930 – «на карантине» по предписанию главного санитарного врача.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе
Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)
Коронавирус в Перми, последние новости на 23 апреля 2020 года: число зараженных составило 287 человек
COVID-19 зарегистрирован уже в 22 городах и районах Прикамья (подробнее...)
Два маленьких пациента из онкологии Пермской краевой детской больницы отправлены в «инфекционку
Всего же в Перми коронавирусом заражены 12 детей (подробнее)
Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно
В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU