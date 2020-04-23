«Один за столом». Как кафе и рестораны будут работать после карантина

23 Апр 2020 2020-04-23T19:25:12+03:00

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Роспотребнадзор подготовил список рекомендации для общепита при рисках коронавируса, предусматривающий поэтапную отмену ограничений.

В начале выхода из самоизоляции ведомство предлагает разрешить работать кафе и ресторанам площадью менее 50 квадратных метров, не более чем на 10 человек, то есть 5 столов на 1-2 человека. Расстояние между столами должно быть не менее 1 метр. Банкеты будут запрещены. А посуда должна подвергаться постоянной дезинфекции, либо владельцы общепитов должны будут подавать блюда в одноразовой посуде.

Если заболеваемость в регионе и стране пойдет на спад, предусмотрен режим стабилизации - открытие кафе не более чем на 20 человек. Банкеты будут разрешены, но за столом должно быть также не больше 1-2 человек, а между столами сохраняться расстояние в 1 метр.

- Общепиты смогут войти в обычный режим, когда в регионе нет зараженных и наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваний по стране. Тогда начнет работать все, но с соблюдением санитарных правил, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее все российские регионы продлили режим самоизоляции, при котором кафе и ресторан могут предлагать только услугу доставки. При этом большинстве субъектов установили особый режим передвижения. Там действует запрет на въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта. Почти каждый второй регион ввел обязательные документы для передвижения по населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU