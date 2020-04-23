2020-04-23T18:44:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин

Дмитрий Махонин отметил, что в этих городах высокая заболеваемость коронавирусом
Виктор Правдин
Поделиться:
Фото: permkrai.ruФото: permkrai.ru
Изменить размер текста:

23 апреля на заседании оперштаба было принято решение отправлять на карантин всех прибывших в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга. Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в этих городах высокая заболеваемость коронавирусом.

- Для обеспечения безопасности жителей Прикамья необходимо ввести дополнительные меры, - подчеркнул Махонин.

Как пояснил руководитель регионального Роспортебнадзора Виталий Костарев, пассажиропоток на озвученных направлениях составляет 150 человек в сутки. Планируется, что соответствующие изменения в Указ губернатора вступят уже завтра.

- Пермякам и гостям региона, приехавшим из данных субъектов, необходимо сообщить о прибытии на горячую линию Министерства здравоохранения Пермского края по телефону (342) 258-07-87 , указав свое место нахождения, датах пребывания в иностранных государствах, городах Москва и Санкт-Петербург, в Московской области, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте пребывания, - сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

Коронавирус в Перми, последние новости на 23 апреля 2020 года: число зараженных составило 287 человек

COVID-19 зарегистрирован уже в 22 городах и районах Прикамья (подробнее...)

Два маленьких пациента из онкологии Пермской краевой детской больницы отправлены в «инфекционку

Всего же в Перми коронавирусом заражены 12 детей (подробнее)

Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно

В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Коронавирус. Инструкция по выживанию». «Комсомолка» выпустила книгу, которая расскажет всю правду об опасном заболевании
«Один за столом». Как кафе и рестораны будут работать после карантина
«Она сама не справится». Пермяков просят совершить чудо для 4-летней девочки, которая борется с опасной бактерией
Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин
За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели трое детей и один медработник
Пермяков приглашают на музыкальный онлайн квартирник
В подъезде в Перми нашли тело 37-летнего мужчины
Филиал «Азот» обновляет газопровод на улице Новосодовая
Купить квартиру от ПЗСП можно со ставкой по ипотеке всего в 6,5%
В Пермском крае еще 21 человек заразились коронавирусом
В эпидемию коронавируса пермское котокафе просит поддержки неравнодушных горожан
В правительстве Пермского края идут обыски
Новую пропускную систему в режиме коронавируса распространят на всю Россию
На борьбу с коронавирусом в Пермском крае потратят еще 535 млн рублей
Охранницу 127 школы, где произошла резня, снова будут судить
ВТБ оформил первую ипотеку под 6,5% годовых в Прикамье
Пермяки могут виртуально побывать в городе Молотов в годы Великой Отечественной войны
Кому выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Василиса Володина: К сожалению, будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля
Когда в России появится вакцина от коронавируса
Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из Америки
В Пермском крае окончены поиски мужчины, пропавшего в начале декабря
Энергетики «Т Плюс» в Прикамье продолжают эффективно работать в условиях противоэпидемиологических мер
«Ты только живи, малыш!». В Перми спасают кота, которого сбила машина
Из-за коронавируса чиновникам Пермского края урезали расходы на содержание