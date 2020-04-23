Приезжающих в Пермь из Санкт-Петербурга и Москвы будут отправлять на карантин

23 Апр 2020 2020-04-23T18:44:05+03:00

Дмитрий Махонин отметил, что в этих городах высокая заболеваемость коронавирусом

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23 апреля на заседании оперштаба было принято решение отправлять на карантин всех прибывших в Пермь из Москвы и Санкт-Петербурга. Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в этих городах высокая заболеваемость коронавирусом.

- Для обеспечения безопасности жителей Прикамья необходимо ввести дополнительные меры, - подчеркнул Махонин.

Как пояснил руководитель регионального Роспортебнадзора Виталий Костарев, пассажиропоток на озвученных направлениях составляет 150 человек в сутки. Планируется, что соответствующие изменения в Указ губернатора вступят уже завтра.

- Пермякам и гостям региона, приехавшим из данных субъектов, необходимо сообщить о прибытии на горячую линию Министерства здравоохранения Пермского края по телефону (342) 258-07-87 , указав свое место нахождения, датах пребывания в иностранных государствах, городах Москва и Санкт-Петербург, в Московской области, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте пребывания, - сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU