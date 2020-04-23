2020-04-23T12:53:27+03:00
Происшествия

В подъезде в Перми нашли тело 37-летнего мужчины

По подозрению в убийстве задержали 20-летнего парня
Виктор Правдин
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Фото: архив КП"Фото: архив КП"
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19 апреля жители одного из домов в Ленинском районе Перми обнаружили в подъезде труп мужчины. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

- Выяснилось, что за день до произошедшего, 18 апреля, в квартире этого дома выпивали 20-летний парень и 37-летний мужчина. Между ними произошла драка. Молодой человек нанес множественные удары кулаками и ногами своему знакомому. От полученных травм мужчина скончался, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Его арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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