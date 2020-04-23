В правительстве Пермского края идут обыски

23 Апр 2020 2020-04-23T10:01:09+03:00

Зоопарк, похоже, еще долго не будет построен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В правительстве Пермского края сотрудники полиции проводят обыски. В частности, проводится выемка документов в кабинете вице-премьера Михаила Сюткина.

- В правительстве Пермского края проводятся следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств при строительстве зоопарка в Перми, - рассказали "Комсомолке" в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, в августе прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Для расследования уголовного дела создана следственная группа с участием следователей МВД России. В результате в СИЗО оказался бывший руководитель проекта компании «РЖДстрой» Илья Козырев, а также экс-начальник краевого Управления капитального строительства Дмитрий Левинский. Они обвиняются в хищении более 129 миллионов рублей при строительстве зоопарка. По версии следствия, обвиняемые подписали фиктивные акты выполненных работ на не построенные объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU