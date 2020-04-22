Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из Америки

22 Апр 2020 2020-04-22T15:44:32+03:00

Актрису выписали из больницы, и сейчас она медленно восстанавливается дома

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В прошлом году Анастасии сделали две операции по удалению опухоли головного мозга: в Германии и в Москве. После этого актрису положили в клинику в подмосковной Барвихе. Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, постоянно находился со своей супругой. После пандемии коронавируса посещения ограничили, но он навещал любимую в маске и перчатках - как положено при карантине.

На днях «Комсомолка» позвонила другу Петра Чернышева, и тот сообщил радостную новость.

-Настю выписали из больницы! - рассказал друг фигуриста. - Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. Она хорошо себя чувствует. Врачи согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Медики пришли к заключению, что Настя может обходиться без круглосуточного наблюдения.

Признаться, я не сразу поверил, что Насте лучше, а у родных спрашивать было неловко. Петя очень чувствительно относился к разговорам на эту тему. Но на днях он мне лично подтвердил, что Настя дома. О полном выздоровлении пока говорить рано. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится.

Спасли новым препаратом из США

- Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о ней, - сообщил «КП» медик, попросивший не называть его имени. - Анастасия наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой.

Ее диагноз - глиобластома (рак мозга). Однако форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В будущем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже сможет работать. Актриса проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия (лечение препаратами, которые блокируют рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы. - Ред.), альтернатива гормональной и химиотерапии. Препарат изобрели ныне профессора, а в прошлом выпускники Стэнфордского университета, откуда лекарство и доставили. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии.

Вариантов лечения предлагалась масса. Сперва Насте удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль (вторичная глиобластома), удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение. Пока у Заворотнюк еще ослаблен иммунитет. Врачи очень боятся разного рода инфекций. Малейшее заражение - и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты и дезинфекции.

Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физическими упражнениями она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше.

Сильно похудела

- После всех операций Настя осталась адекватным человеком, - рассказал «КП» друг Петра Чернышева. - Ясно мыслит, свободно общается. Единственное, быстро копится усталость. Какое-то время она перемещалась в кресле, но сейчас ходит сама.

Во время лечения Анастасия принимала гормоны, из-за чего сильно прибавила в весе. Но как только перестала их принимать, похудела.

- Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное, - говорит друг семьи. - Сотовым и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться.

Актриса лечится в ЦКБ при Управлении делами Президента РФ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

После глиобластомы выздоравливают всего 5 процентов пациентов

«Комсомолка» связалась еще с одним онкологом, кандидатом медицинских наук Михаилом Ласковым.

- То, что произошло с Анастасией Заворотнюк, это чудо?

- Врачи относятся к чудесам достаточно скептически, потому что они случаются крайне редко, - говорит Михаил Ласков. - Рак головного мозга - это огромное количество разных болезней. И есть разные прогнозы в зависимости от стадии рака, расположения опухоли и разообразного количества факторов.

- Есть мнение, что конкретно глиобластома вообще не лечится…

- Возможно, говоря «не лечится», некоторые имеют в виду «не вылечивается». И тем не менее есть люди, которые вылечились. Их мало, но они есть. Проблема в том, что такие опухоли обычно быстро рецидивируют и требуется новое лечение. Обязательны регулярные осмотры, МРТ.

- Есть какие-то особые рекомендации после удаления опухоли, например, меньше нагружать мозг?

- Наоборот, лучше возвращаться к нормальной жизни. Мы рекомендуем жить полноценно. Вспомните, Хворостовский с глиобластомой пел, концерты давал. Да, он умер. И тем не менее он с глиобластомой давал концерты. И вреда это ему не приносило.

- А почему же он не выздоровел?

- Потому что его глиобластома попала в то самое большинство, которое нельзя вылечить. Мы не умеем определять, с какой глиобластомой человек выздоровеет, а с какой - нет. Большинство людей с глиобластомой умирают, но небольшой выздоравливает. Это порядка пяти процентов.

КОШЕЛЕК

Лечение обошлось в 12 миллионов рублей

По словам медиков, курс в ЦКБ обошелся семье актрисы в 2 млн рублей. А всего за время болезни Заворотнюк ее муж Петр Чернышев потратил около 12 млн рублей. Деньгами помогла Татьяна Навка - фигуристка отдала на лечение актрисы сборы от нескольких ледовых спектаклей, в которых она танцует вместе с Петром Чернышевым. Также рассказывают, что Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение жены.

ИСТОЧНИК KP.RU