«Ты только живи, малыш!». В Перми спасают кота, которого сбила машина

22 Апр 2020 2020-04-22T14:44:16+03:00

Он уже перенес тяжелую операцию, но продолжает балансировать между жизнью и смертью

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«Пусть он выкарабкается и обретет семью», «Перевела на карту, буду держать кулачки, чтобы малыш поправился», «Выздоравливай, Рокки», - пишут десятки неравнодушных пермяков, которых тронула судьбы бедного кота Рокки.

Сейчас сбитого машиной котика пытаются спасти сотрудники приюта «Матроскин» и ветеринары.

- Терпя невыносимую боль, он полз по трассе к людям, умоляя спасти его, - говорит руководитель приюта Галя Море. - А водитель, сделавший это, просто проехал мимо. У Рокки открытый перелом челюсти, деформация костей черепа, выбиты почти все зубы и огромный риск лишиться зрения. Один глаз уже удалили, его нельзя было спасти, второй - сильно деформирован.

В понедельник, 21 апреля, Рокки перенес тяжелую операцию, ему сделали переливание крови. Сейчас Рокки дышит при помощи дыхательной трубки, ему ставят антибиотики, постоянно капают капельницы и ежесекундно следят за его состоянием.

- Огромное спасибо всем, кто подарил Рокки шанс на спасение, - благодарят сотрудники приюта всех, кто откликнулся на беду кота. - Без вас у этого храброго смелого котика не было бы ни единой возможности спастись. Мы и врачи делаем все, что возможно, чтобы он поскорее выкарабкался! Мы верим, что сможем снова показать Рокки, как прекрасна и удивительна жизнь, за которую он цепляется всеми своими лапками.

Дальнейшее лечение Рокки обойдется в немалую сумму. Сейчас, в трудное время самоизоляции, у приюта не хватает средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и уход. Любую посильную помощь для Рокки можно принести непосредственно в клинику «Клык» по адресу Бульвар Гагарина 70 Б или перевести по указанным здесь реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU