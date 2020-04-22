«Занималась спортом и была душой компании». В Перми 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа
Трагедия, в результате которой скончалась 16-летняя девушка, случилась в Перми вечером, 21 апреля.
- В 17.57 из окна седьмого этажа шестнадцатиэтажного дома на улице Байкальской, 7б в Кировском районе Перми выпала несовершеннолетняя девушка, - сообщил «КП»-Пермь источник в правоохранительных органах. – Она скончалась от полученных травм до приезда врачей «скорой помощи».
Кадры с места происшествия попали в соцсети, трагедию обсуждают пользователи и те, кто знал погибшую. Одна из версий была, что девушка выпивала с молодым человеком и что-то пошло не так, но одна из подписчиц написала: «Я лично знала эту девочку. Ей было 16 лет! Она была светлым, ярким человеком, ценила и любила жизнь, занималась спортом и всегда была душой компании. Прекратите выдвигать свои предположения, идет следствие, оно во всем разберется».
По факту ЧП следователи проводят проверку и выясняют причину произошедшего. После чего будет принято законное решение.
В Перми из окна седьмого этажа упала и разбилась девушка. Instagram chp_59.
ИСТОЧНИК KP.RU