«Занималась спортом и была душой компании». В Перми 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа

22 Апр 2020 2020-04-22T13:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия, в результате которой скончалась 16-летняя девушка, случилась в Перми вечером, 21 апреля.

- В 17.57 из окна седьмого этажа шестнадцатиэтажного дома на улице Байкальской, 7б в Кировском районе Перми выпала несовершеннолетняя девушка, - сообщил «КП»-Пермь источник в правоохранительных органах. – Она скончалась от полученных травм до приезда врачей «скорой помощи».

Кадры с места происшествия попали в соцсети, трагедию обсуждают пользователи и те, кто знал погибшую. Одна из версий была, что девушка выпивала с молодым человеком и что-то пошло не так, но одна из подписчиц написала: «Я лично знала эту девочку. Ей было 16 лет! Она была светлым, ярким человеком, ценила и любила жизнь, занималась спортом и всегда была душой компании. Прекратите выдвигать свои предположения, идет следствие, оно во всем разберется».

По факту ЧП следователи проводят проверку и выясняют причину произошедшего. После чего будет принято законное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/774725" frameborder="0"></iframe> В Перми из окна седьмого этажа упала и разбилась девушка. Instagram chp_59.

ИСТОЧНИК KP.RU