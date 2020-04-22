2020-04-22T13:30:35+03:00
Происшествия

«Занималась спортом и была душой компании». В Перми 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа

И скончалась до прибытия медиков «скорой помощи» [видео]
Дарья СТРУЕВА
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Девушка скончалась до приезда медиков "скорой помощи".Девушка скончалась до приезда медиков "скорой помощи".Фото: Василий Вахрин
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Трагедия, в результате которой скончалась 16-летняя девушка, случилась в Перми вечером, 21 апреля.

- В 17.57 из окна седьмого этажа шестнадцатиэтажного дома на улице Байкальской, 7б в Кировском районе Перми выпала несовершеннолетняя девушка, - сообщил «КП»-Пермь источник в правоохранительных органах. – Она скончалась от полученных травм до приезда врачей «скорой помощи».

Кадры с места происшествия попали в соцсети, трагедию обсуждают пользователи и те, кто знал погибшую. Одна из версий была, что девушка выпивала с молодым человеком и что-то пошло не так, но одна из подписчиц написала: «Я лично знала эту девочку. Ей было 16 лет! Она была светлым, ярким человеком, ценила и любила жизнь, занималась спортом и всегда была душой компании. Прекратите выдвигать свои предположения, идет следствие, оно во всем разберется».

По факту ЧП следователи проводят проверку и выясняют причину произошедшего. После чего будет принято законное решение.

В Перми из окна седьмого этажа упала и разбилась девушка. Instagram chp_59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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