Tele2 выяснила, какими смартфонами пользуются уральские абоненты
Среди всех устройств абонентов Tele2 на Урале 75% – смартфоны. Из них 85% устройств работают на базе 4G. Самым популярным брендом у жителей Урала, пользующихся услугами Tele2, стал Samsung – смартфоны этой марки предпочитают 21% абонентов макрорегиона. На второй месте Xiaomi – 10%, а Apple и Lenovo делят третье место – 8%.
Большинство абонентов используют устройства, поддерживающие операционную систему Android – их 89%, остальные 11% – пользователи iOS. Среди самых распространенных моделей смартфонов у пользователей на Урале бренды Huawei, Samsung и Apple.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Huawei Honor 7S;
2. Huawei Honor 10 Lite;
3. Samsung Galaxy A50;
4. Huawei Honor 8A;
5. Samsung Galaxy A10;
6. Samsung Galaxy j1;
7. Apple IPhone 7;
8. Xiaomi Redmi Note 7;
9. Apple IPhone 6;
10. Apple IPhone 6S.
В целом по России наблюдается тренд замены простых телефонов с минимумом функций на смартфоны на базе LTE.