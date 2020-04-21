Парикмахерские в Перми решили пока не открывать

21 Апр 2020 2020-04-21T17:34:11+03:00

А о фактах незаконной работы парикмахеров на дому Роспотребнадзор предложил пермякам сообщать в полицию

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Стричься пермякам пока придется самостоятельно. Парикмахерские в Перми открывать не будут. Напомним, на прошлой неделе глава Пермского края Дмитрий Махонин предложил рассмотреть вопрос о возможности возобновления работы парикмахерских. Поскольку часть мастеров начали принимать клиентов у себя дома, что вовсе не способствует соблюдению правил самоизоляции.

Но 21 апреля на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции начальник Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев предложил отложить решение до конца текущей недели.

- Надо подождать, посмотреть на динамику выявления вновь заболевших, после чего принять решение, - отметил Виталий Костарев.

А о фактах незаконной работы парикмахеров на дому Роспотребнадзор предложил пермякам сообщать в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU