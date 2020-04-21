После публикации в «Комсомолке» шестилетнему Ване из Прикамья за два дня закрыли сбор
Ровно два дня потребовалось на то, чтобы закрыть срочный сбор на лечение шестилетнего Вани Синюк из Красновишерска. Чуть больше года назад абсолютно здоровый ребенок упал с лестницы. Место ушиба сначала сильно болело, а потом левая рука мальчика перестала работать.
После тщательного обследования врачи нашли у Вани опухоль и провели две операции по ее удалению с плеча. Однако под лопаткой убрать опухоль пока невозможно. Чтобы доброкачественное образование не превратилось в злокачественное, врачи настоятельно порекомендовали Ване принимать препарат «Пазопаниб».
Одна упаковка такого препарата стоит 70 тысяч рублей, что неподъемно для любой семьи. Мама обратилась в Минздрав, но с декабря ее заявку так и не выполнили. На помощь мальчику пришли вы, читатели «Комсомолки». За что семья Вани и благотворительный фонд «Берегиня» сердечно благодарят вас!
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ИСТОЧНИК KP.RU