После публикации в «Комсомолке» шестилетнему Ване из Прикамья за два дня закрыли сбор

21 Апр 2020 2020-04-21T10:32:27+03:00

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Ровно два дня потребовалось на то, чтобы закрыть срочный сбор на лечение шестилетнего Вани Синюк из Красновишерска. Чуть больше года назад абсолютно здоровый ребенок упал с лестницы. Место ушиба сначала сильно болело, а потом левая рука мальчика перестала работать.

После тщательного обследования врачи нашли у Вани опухоль и провели две операции по ее удалению с плеча. Однако под лопаткой убрать опухоль пока невозможно. Чтобы доброкачественное образование не превратилось в злокачественное, врачи настоятельно порекомендовали Ване принимать препарат «Пазопаниб».

Одна упаковка такого препарата стоит 70 тысяч рублей, что неподъемно для любой семьи. Мама обратилась в Минздрав, но с декабря ее заявку так и не выполнили. На помощь мальчику пришли вы, читатели «Комсомолки». За что семья Вани и благотворительный фонд «Берегиня» сердечно благодарят вас!

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ИСТОЧНИК KP.RU