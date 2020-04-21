Момент падения дома в овраг в Прикамье попал на камеру местных жителей [видео]

21 Апр 2020 2020-04-21T10:55:33+03:00

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В поселке Верхние Новинки, который находится недалеко от города Усолья Пермского края, из-за схода грунта снесло несколько домов. В социальных сетях жители деревни рассказывают, что предпосылки к такому развитию событий были, но никто не ожидал, что это будет так быстро и в таких масштабах.

- В этом доме жила моя мама, она очень сильно расстроена, всю зиму ждала, чтобы быстрее туда переехать на лето, - рассказывает Александра Симонова. - Ее дом рухнул в обрыв.Много лет был огород, курочки и просто свежий воздух вне квартиры. Там все лето проводили мы всей семьей. Планировала вывезти детей на лето, чтобы не сидели в городе в квартире, да и от коронавируса подальше. Но все планы ушли вместе с землей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/774465" frameborder="0"></iframe> Оползень в Пермском крае.

- После пожара хоть земля остается, а здесь и земли нет. Приходили чиновники, они лишь в день случившегося записали фамилию собственника участка и больше ничего, компенсация нам, вроде, никакая не положена.

- Дом, которому минимум 100 лет, разрушен. Были предпосылки, но предсказать что все произойдет так масштабно и в какое-то определенное время, было невозможно. Берег крутой, почва плывет только так.

- Под влиянием оползня один из домов сместился по склону ближе к берегу Камы, - пострадавших нет. Хозяева использовали дом для проживания только в летние месяцы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU