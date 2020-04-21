Момент падения дома в овраг в Прикамье попал на камеру местных жителей [видео]
В поселке Верхние Новинки, который находится недалеко от города Усолья Пермского края, из-за схода грунта снесло несколько домов. В социальных сетях жители деревни рассказывают, что предпосылки к такому развитию событий были, но никто не ожидал, что это будет так быстро и в таких масштабах.
- В этом доме жила моя мама, она очень сильно расстроена, всю зиму ждала, чтобы быстрее туда переехать на лето, - рассказывает Александра Симонова. - Ее дом рухнул в обрыв.Много лет был огород, курочки и просто свежий воздух вне квартиры. Там все лето проводили мы всей семьей. Планировала вывезти детей на лето, чтобы не сидели в городе в квартире, да и от коронавируса подальше. Но все планы ушли вместе с землей.
Оползень в Пермском крае.
- После пожара хоть земля остается, а здесь и земли нет. Приходили чиновники, они лишь в день случившегося записали фамилию собственника участка и больше ничего, компенсация нам, вроде, никакая не положена.
- Дом, которому минимум 100 лет, разрушен. Были предпосылки, но предсказать что все произойдет так масштабно и в какое-то определенное время, было невозможно. Берег крутой, почва плывет только так.
- Под влиянием оползня один из домов сместился по склону ближе к берегу Камы, - пострадавших нет. Хозяева использовали дом для проживания только в летние месяцы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU