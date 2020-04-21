2020-04-21T09:40:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Самойлов рассказал, сколько людей ходит на работу в Перми во время самоизоляции

Глава Перми провел Инстаграм-конференцию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Перми.Фото: пресс-служба администрации Перми.
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Во время инстаграм-конференцни глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал, сколько людей во время режима самоизоляции ходит на работу.

- В мэрии 60 процентов сотрудников работают на удаленке, - сообщил глава Перми. - Это в первую очередь, беременные, матери, люди с хронически и заболеваниями и так далее. Мэрия работает, обеспечивает жизнедеятельность города. В этом году начали раньше ремонтировать дороги.

По словам Дмитрия Самойлова, пассажиропоток в общественном транспорте сейчас составляет 160-180 тысяч человек в день, это примерно 30 процентов от обычного числа. На системообразующих предприятиях города пока нет массовых сокращений.

- Работодатель в это время обязан нести ответственность за своих сотрудников, - отметил глава Перим. - Обеспечивать их масками, антисептиками, обеспечивать контроль температуры, уборку помещений. В магазинах должны обрабатывать тележки, вести инструктаж кассиров. Мы приняли решение обрабатывать весь подвижной состав общественного транспорта после смены за счет бюджета. Также приобретаем маски для кондукторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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