Лобовое столкновение: в Перми иномарка врезалась в пассажирский автобус

21 Апр 2020 2020-04-21T05:59:13+03:00

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Авария произошла 20 апреля около 14 часов на улице Холмогорская, это микрорайон Юбилейный. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автобусом 59 маршрута.

- Вызов поступил в 13.51, - сообщают в скорой. - В ДТП пострадали два человека: кондуктор автобуса, женщина, 51 год, с травмами госпитализирована в ГКБ №4 и водитель легкового автомобиля, мужчина, 55 лет. У него ушиб грудной клетки, от госпитализации отказался.

Да место аварии выезжали две бригады Свердловской подстанции, линейная и реанимационная, а также сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU