В ГИБДД Прикамья сообщили о результатах воскресного рейда «Опасный водитель» в условиях коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T20:31:32+03:00

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В выходные сотрудники госавтоинспекции краевого центра предупредили водителей, что в вечернее и ночное время будут проводить рейды «Опасный водитель» - в частности, будут отлавливать тех, кто даже в условиях коронавируса садится пьяным за руль и на опустевших улицах и дорогах грубо нарушает правила дорожного движения.

Сегодня, в понедельник, госавтоинспекторы сообщили о результатах этих рейдов.

- За субботу и воскресенье было пресечено более 10 тысяч правонарушений, - рассказали они. - Выявили 125 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом 102 нарушителя не имели права управления автомобилем. Кроме того, 26 водителей нарушили требования к перевозке детей, 39 человек привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

Автоинспекторы напомнили также, что в Прикамье в 1,5 раза увеличили количество патрулей ДПС, и теперь они могут также составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции.

- В связи с особой обстановкой на территории региона призываем водителей и пешеходов минимизировать личное общение и соблюдать режим самоизоляции, - обратились в автодорожном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU