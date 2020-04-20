Две частные пермские клиники начали проводить тесты на коронавирус всем желающим

20 Апр 2020 2020-04-20T19:34:14+03:00

Как объяснили в краевом Минздраве, они получили допуск на оказание этих услуг

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В Перми две частные клиники начали принимать заявки на предварительные тесты по коронавирусной инфекции, получив соответствующие допуски. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Название этих клиник сообщило издание «Bussines Class» - это медицинский центр «Философия красоты и здоровья» и клиника «Альфа-Центр Здоровья». В случае, если предварительные тесты окажутся положительными, они будут направлены в пермскую лабораторию Роспотребнадзора для окончательного подтверждения. Для сдачи анализа нужно будет предъявить паспорт.

В медицинском центре «Философия красоты и здоровья» сообщили, что стоимость услуги будет зависеть о того, где будут делать тесты – если в самом центре, то она будет стоить 3,5 тысячи рублей, с выездом на дом для проживающих в центре Перми – 5 600 рублей, для жителей отдаленных районов – 6 200 рублей.

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В клинике «Альфа-Центр Здоровья» такая услуга обойдется в 1710 рублей. Для тех, кто придет сдавать мазки, здесь оборудован отдельный вход.

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ИСТОЧНИК KP.RU