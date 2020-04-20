«Нет средств к существованию». Жители Пермского края обратились к уполномоченному по правам человека

20 Апр 2020 2020-04-20T19:08:48+03:00

Изменить размер текста: A A

За весь период самоизоляции уполномоченному по права человека в Пермском крае Павлу Микову поступило 133 обращения от жителей региона - 113 из Перми, 8 из Кунгура, по 4 из Березников, Краснокамского городского округа и Пермского района.

Жители Прикамья жаловались на трудную жизненную ситуацию, в которую они попали из-за последствий эпидемии коронавируса.

- В частности, сложности с написанием заявления на получение помощи испытали пермяки, не зарегистрированные на портале Госуслуги, а также несколько обращений было с формулировкой «нет средств к существованию» - обращались как семьи, потерявшие работу, так и одинокие мамы, - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Поступили обращения, касающиеся продуктовых наборов, которыми обеспечиваются школьники льготных категорий

- Кто-то не получил наборы, а кто-то выразил недовольство содержимым полученного продуктового набора, посчитав, что фактическая стоимость этого набора ниже, чем объявленная. Три обращения поступило от молодых мам: о неравноценой замене продукции с молочной кухни на сухие каши, «они дешевые и их не хватит на выданный срок», - добавляют в пресс-службе Павла Микова.

Ряд жалоб касался медицинской помощи. Одна пермячка пожаловалась на отказ в грубой форме в проведении УЗИ в период самоизоляции, хотя была запись, и онкологическое заболевание не будет ждать окончания самоизоляции. Еще одна жалоба на отказ - в приеме женщины-инвалида с вывихом плеча с отеком и острой болью - поступила из Краснокамска, пациентке сказали приходить после 30 апреля.

- По всем обращениям проведена работа с заявителями по разъяснению ситуации, в оперативном режиме информация передана в Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство промышленности и торговли Пермского края, в органы местного самоуправления Пермского края для незамедлительного оказания помощи пермякам, - пояснили в пресс-службе правозащитника.

Омбудсман Павел Миков обратил внимание главы региона на тон всех обращений граждан - он отражает психоэмоциональное состояние усталости граждан от жизни в условиях самоизоляции. Миков надеется, что данная информация будет учтена и приняты меры для стабилизации социального настроения прикамцев.

Как пермяки адаптируются к режиму самоизоляции 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 20 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Коронавирус зарегистрирован уже в 30 городах и районах Пермского края. Больше всего заболевших COVID-19 в Перми и Чайковском (подробнее…)

Коронавирус в Перми, последние новости на 20 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось на 17 и составило 215 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Прикамье на 20 апреля 2020 года (подробнее…)

«Я не простил бы себе, если проехал мимо». В центре Перми водитель спас женщину от грабителя

Налетчик устал сидеть на самоизоляции, выпил и напал на прохожую, пытаясь ее ограбить [видео, аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU