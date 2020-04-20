2020-04-20T19:08:48+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нет средств к существованию». Жители Пермского края обратились к уполномоченному по правам человека

Из-за эпидемии коронавируса многие жители региона оказались в сложной жизненной ситуации
Виктор Правдин
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Фото: Ирина МОЛОКОТИНАФото: Ирина МОЛОКОТИНА
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За весь период самоизоляции уполномоченному по права человека в Пермском крае Павлу Микову поступило 133 обращения от жителей региона - 113 из Перми, 8 из Кунгура, по 4 из Березников, Краснокамского городского округа и Пермского района.

Жители Прикамья жаловались на трудную жизненную ситуацию, в которую они попали из-за последствий эпидемии коронавируса.

- В частности, сложности с написанием заявления на получение помощи испытали пермяки, не зарегистрированные на портале Госуслуги, а также несколько обращений было с формулировкой «нет средств к существованию» - обращались как семьи, потерявшие работу, так и одинокие мамы, - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Поступили обращения, касающиеся продуктовых наборов, которыми обеспечиваются школьники льготных категорий

- Кто-то не получил наборы, а кто-то выразил недовольство содержимым полученного продуктового набора, посчитав, что фактическая стоимость этого набора ниже, чем объявленная. Три обращения поступило от молодых мам: о неравноценой замене продукции с молочной кухни на сухие каши, «они дешевые и их не хватит на выданный срок», - добавляют в пресс-службе Павла Микова.

Ряд жалоб касался медицинской помощи. Одна пермячка пожаловалась на отказ в грубой форме в проведении УЗИ в период самоизоляции, хотя была запись, и онкологическое заболевание не будет ждать окончания самоизоляции. Еще одна жалоба на отказ - в приеме женщины-инвалида с вывихом плеча с отеком и острой болью - поступила из Краснокамска, пациентке сказали приходить после 30 апреля.

- По всем обращениям проведена работа с заявителями по разъяснению ситуации, в оперативном режиме информация передана в Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство социального развития Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство промышленности и торговли Пермского края, в органы местного самоуправления Пермского края для незамедлительного оказания помощи пермякам, - пояснили в пресс-службе правозащитника.

Омбудсман Павел Миков обратил внимание главы региона на тон всех обращений граждан - он отражает психоэмоциональное состояние усталости граждан от жизни в условиях самоизоляции. Миков надеется, что данная информация будет учтена и приняты меры для стабилизации социального настроения прикамцев.

Как пермяки адаптируются к режиму самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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