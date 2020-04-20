«Парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся позже». В Перми скорректируют празднование Дня Победы

20 Апр 2020 2020-04-20T20:01:33+03:00

Свое шествие в этом году "Бессмертный полк" начнет в онлайн-режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В правительстве Пермского края приняли решение о переносе из-за коронавируса сроков многих мероприятий, подготовленных к 75-летию Победы, на более поздний срок. Когда именно они состоятся, возможно, станет известно на этой неделе.

- Знаковые для всех нас события - парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся, но в другие сроки, - пообещал глава Прикамья Дмитрий Махонин. – К 9 мая будет подготовлена насыщенная онлайн программа, которая объединит представившей разных поколений.

Решение о переносе сроков Дмитрий Махонин объяснил заботой о здоровье ветеранов.

«Мы должны позаботиться о безопасности наших жителей, особенно старшего поколения, поэтому проведем мероприятия в онлайн формате, - сообщил он. – На этой неделе мы проведем заседание оргкомитета «Победа», на котором будет представлен обновленный план празднования 75-летия Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU