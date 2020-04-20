«Мы ездили в больницу». В Прикамье за нарушение режима самоизоляции оштрафовали водителя и двух пассажиров

20 Апр 2020 2020-04-20T17:38:07+03:00

Одному назначили штраф в 20 тысяч, двоим присудили по 15 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Красновишерске при въезде в город патруль ДПС остановил автомобиль, в котором находились трое местных жителей. Они объяснили, что едут из Березников, где один из них хотел посетить больницу.

- В качестве доказательства один из пассажиров предъявил сотрудникам полиции направление в березниковскую больницу, - сообщили в Красновирерском суде. – Но оно было выписано на февраль, а затем дата была исправлена на апрель. По его словам, в больницу его не взяли из-за карантина. Он объяснил, что второй пассажир поехал с ним, чтобы в случае чего оказать медицинскую помощь, но медицинского образования у него нет, он не работает в лечебном учреждении. Также водитель не является работником службы такси.

В суде эти объяснения признали неосновательными.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

- Поездка в больницу не являлась экстренным случаем, - объяснили там. – Поэтому одному из трех местных жителей определили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, двум другим - в размере 15 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 20 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Коронавирус зарегистрирован уже в 30 городах и районах Пермского края. Больше всего заболевших COVID-19 в Перми и Чайковском (подробнее…)

Коронавирус в Перми, последние новости на 20 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось на 17 и составило 215 человек

Мы собрали последние новости о зараженных коронавирусом в Прикамье на 20 апреля 2020 года (подробнее…)

«Я не простил бы себе, если проехал мимо». В центре Перми водитель спас женщину от грабителя

Налетчик устал сидеть на самоизоляции, выпил и напал на прохожую, пытаясь ее ограбить [видео, аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU