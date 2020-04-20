2020-04-20T17:38:07+03:00
Общество

«Мы ездили в больницу». В Прикамье за нарушение режима самоизоляции оштрафовали водителя и двух пассажиров

Одному назначили штраф в 20 тысяч, двоим присудили по 15 тысяч рублей
Андрей МАТЛИН
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За нарушение режима самоизоляции могут выписать серьезный штраф.За нарушение режима самоизоляции могут выписать серьезный штраф.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красновишерске при въезде в город патруль ДПС остановил автомобиль, в котором находились трое местных жителей. Они объяснили, что едут из Березников, где один из них хотел посетить больницу.

- В качестве доказательства один из пассажиров предъявил сотрудникам полиции направление в березниковскую больницу, - сообщили в Красновирерском суде. – Но оно было выписано на февраль, а затем дата была исправлена на апрель. По его словам, в больницу его не взяли из-за карантина. Он объяснил, что второй пассажир поехал с ним, чтобы в случае чего оказать медицинскую помощь, но медицинского образования у него нет, он не работает в лечебном учреждении. Также водитель не является работником службы такси.

В суде эти объяснения признали неосновательными.

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- Поездка в больницу не являлась экстренным случаем, - объяснили там. – Поэтому одному из трех местных жителей определили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, двум другим - в размере 15 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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