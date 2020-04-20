«Самоизолировался в келье». В знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре у монаха обнаружили коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T16:53:47+03:00

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Ничто мирское не чуждо служителям церкви. Несколько дней назад в знаменитом Саввино-Сторожевском монастыре, основанном учеником преподобного Сергия Радонежского, занедужил один из монахов – 44-летний иеродиакон Дмитрий Коныгин: у него поднялась температура, он почувствовал легкое недомогание. Он решил, что простудился из-за апрельских колебаний погоды. Но Архимандрит Павел решил поберечь других жителей монастыря, вызвал «скорую помощь» и попросил взять анализы на коронавирус.

- Врачи в защитных костюмах осмотрели монаха, - рассказал kp.ru источник в медицинских кругах региона. - Они сразу определили, что у него присутствуют характерные симптомы вирусного заболевания. Взяли анализы и попросили его пока ни с кем не контактировать.

Заболевшему монаху выделили в монастыре отдельную келью, и Пасху он встретил, будучи в самоизоляции.

Через день пришли результаты. Увы, тест на коронавирус оказался положительным. Иеродиакану врач выписал лекарства и пожелал скорейшего выздоровления.

Теперь за ним ухаживают его братья-монахи, но – не контактируя с ним.

- Они приносят мне еду, книги, - рассказал священник. - В богослужениях я участия пока не принимаю - не имею права подвергать кого-то опасности. Мое состояние улучшается, скоро сдам повторные анализы, надеюсь, они будут отрицательными. За долгие годы моей службы это был первый раз, когда я не участвовал в Божественной Литургии, но что поделаешь, на все воля Божья.

Саввино-Сторожевский монастырь основал в конце 14 века преподобный Савва, Звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского, по просьбе Звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына Великого Московского князя Димитрия Донского. Настоятелем монастыря сейчас является Патриарх всея Руси Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU