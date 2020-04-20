Прокуратура Прикамья объявила предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края»

20 Апр 2020 2020-04-20T16:01:20+03:00

В Прикамье обнаружили много нарушений при расселении аварийного и ветхого жилья. Фото: архив "КП".

А краевому Минстрою - предложила разобраться с нарушениями при расселении аварийного жилья

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В Прикамье прокуроры территорий края пожаловались в краевую прокуратуру на то, что при расселении ветхого и аварийного жилья допускается много нарушений.

- Их было выявлено особенно много при осуществлении закупок жилья, - отметили в прокуратуре Пермского края. – В частности, приобретались жилые помещения, не отвечающие требованиям конкурсной документации, сведения о контрактах не публиковались.

Сотрудники краевой прокуратуры проанализировали реализацию региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории региона.

- Были вскрыты факты нарушения порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края, а также отмечено нарушение со стороны АО «Корпорация развития Пермского края» сроков реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство социального жилья на территории Пермского края», - сообщили в надзорном ведомстве. - По результатам проверки министру строительства Пермского края внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. Также объявлено предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края».

ИСТОЧНИК KP.RU