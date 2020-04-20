Прокуратура Прикамья объявила предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края»
В Прикамье прокуроры территорий края пожаловались в краевую прокуратуру на то, что при расселении ветхого и аварийного жилья допускается много нарушений.
- Их было выявлено особенно много при осуществлении закупок жилья, - отметили в прокуратуре Пермского края. – В частности, приобретались жилые помещения, не отвечающие требованиям конкурсной документации, сведения о контрактах не публиковались.
Сотрудники краевой прокуратуры проанализировали реализацию региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории региона.
- Были вскрыты факты нарушения порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края, а также отмечено нарушение со стороны АО «Корпорация развития Пермского края» сроков реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство социального жилья на территории Пермского края», - сообщили в надзорном ведомстве. - По результатам проверки министру строительства Пермского края внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства. Также объявлено предостережение генеральному директору «Корпорации развития Пермского края».
ИСТОЧНИК KP.RU