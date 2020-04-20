2020-04-20T14:53:42+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Энергетики просят не накапливать долги

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напомнили о важности своевременной оплаты тепла и горячей воды
Ксения ОГАРЕВА
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О текущей ситуации с платежами за тепло и ГВС, последствиях, которые грозят должникам и возможностях удаленной оплаты ресурсов в условиях всеобщей самоизоляции в ходе пресс-конференции, которая прошла в безопасном для журналистов онлайн-режиме, рассказал и.о. директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

- Собираемость платежей за тепловую энергию в Пермском крае по ситуации на первую половину апреля снизились на 39 процентов - в 1,7 раз, - отметил Алексей Комаров. Падение собираемости связано, в первую очередь, с принятием постановления Правительства России от 2 апреля 2020 года №424, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

Алексей Комаров напомнил, что оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория, в случае образовавшейся задолженности, пени будут начислены на всю сумму долга. Это автоматически приведет к применению мер по взысканию через суд, включая меры по аресту имущества, запрету на проведение имущественных сделок.

Для того, чтобы не попасть в число должников, важно оплачивать коммунальные услуги даже в условиях самоизоляции через доступные способы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить». В настоящее время действует акция «Весна – тают пени!», в рамках которой клиент, накопивший просрочку по платежам, может избавиться от накопившихся пеней. Для этого достаточно погасить свой долг, полностью оплатив квитанцию за тепло и горячую воду.

- Платежи за тепло и горячую воду направляются на обслуживание и ремонты тепловых сетей, генерирующего оборудования, на зарплаты работникам, которые каждый день обеспечивают комфорт в наших квартирах. Поэтому мы призываем не откладывать платеж за тепло и горячую воду и провести его прямо сейчас, — подчеркнул Алексей Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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