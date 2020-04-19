2020-04-19T21:19:30+03:00
Происшествия

На кладбище в Пермском крае провалился грунт: памятник ушел под землю

Администрация ищет родственников усопших, чья могла пострадала от обрушения
Виктор Правдин
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Фото: Администрация Кунгура "ВКонтакте"Фото: Администрация Кунгура "ВКонтакте"
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В Кунгуре на кладбище провалился грунт. Один из памятников оказался поврежденным. Сейчас администрация города ищет родственников усопших, чьи могилы пострадали, а причина обрушения грунта не уточняется.

В связи с образовавшимся провалом и приведением могилы в нормативное состояние просим откликнуться родственников Мальгиных Александры Степановны (21.05.1933-12.05.2006) и Василия Алексеевича (18.12.1926-27.12.1990). Просьба позвонить по телефону 2 36 55, - сообщает пресс-служба Кунгура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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