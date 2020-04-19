2020-04-19T15:38:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Перми полицейские раздавали жителям города защитные маски

Средства индивидуальной защиты стражам порядка передали из краевого фонда по борьбе с коронавирусом
Виктор Правдин
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В выходные,18 и 19 апреля, во время патрулирования улиц сотрудники полиции выдавали жителям города защитные маски. Средства индивидуальной защиты передали стражам порядка по решению врио главы региона Дмитрия Махонина из краевого фонда по борьбе с коронавирусом.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Полицейские проводили с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Пермякам разъясняли, что каждый человек, покидающий без необходимости место самоизоляции, является потенциальной угрозой для своей семьи и окружающих его людей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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