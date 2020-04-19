С пятиэтажного здания в Ленинском районе Перми упал 35-летний мужчина

19 Апр 2020 2020-04-19T11:06:33+03:00

К сожалению, медики не смогли его спасти

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Трагедия произошла в субботу, 18 апреля. В 12:49 в диспетчерскую службу от очевидцев поступило сообщение о том, что с неизвестной высоты пятиэтажного дома по улице Крисанова, 24 упал мужчина. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

- Смерть наступило до приезда бригады медиков. Погибшему было 35 лет, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи.

Расследованием произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU