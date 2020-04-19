С пятиэтажного здания в Ленинском районе Перми упал 35-летний мужчина
К сожалению, медики не смогли его спасти
Фото: instagram chp59
Изменить размер текста:
Трагедия произошла в субботу, 18 апреля. В 12:49 в диспетчерскую службу от очевидцев поступило сообщение о том, что с неизвестной высоты пятиэтажного дома по улице Крисанова, 24 упал мужчина. К сожалению, спасти мужчину не удалось.
- Смерть наступило до приезда бригады медиков. Погибшему было 35 лет, - сообщили в пресс-службе Пермской станции скорой помощи.
Расследованием произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU