В Перми закрыли отделение детской краевой клинической больницы: у одного из пациентов подтвердили коронавирус

19 Апр 2020 2020-04-19T10:31:11+03:00

По состоянию на утро 19 апреля 2020 года в Пермском крае зарегистрировано 170 случаев заражения COVID-19

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В субботу, 18 апреля, по предписанию главного санитарного врача Пермского края приостановили прием и выписку пациентов отделения детской краевой клинической больницы по улице Баумана, 22.

- У одного из пациентов подтвердили коронавирусную инфекцию, - сообщили в оперштабе.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля 2020 года в Пермском крае зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом. Три человека скончались, 27 выздоровели, 180 человек проходят лечение (140 с коронавирусом, 40 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии ждут подтверждения на COVID-19), на «карантине» дома - 1617 человек.

За последние сутки в Пермском крае было проведено 1673 исследования на коронавирус. А всего с начала распространения вируса в регионе проведено почти 22 тысячи исследований. С увеличением количества проведенных тестов растет и статистика по числу заболевших, рассказал руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU